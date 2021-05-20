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Мишустин поручил разработать механизм кешбэка уже купившим детские путевки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в короткие сроки разработать механизм возврата средств тем, кто приобрел путевки в детские лагеря до введения кешбэка.

Дело молодое: отдых в детских лагерях будут субсидировать
Эффективность программы кешбэка во многом будет зависеть от механизма реализации

«Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо — представить предложения по увеличению финансирования», — сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг, 20 мая.

Ранее, 19 мая, российский лидер Владимир Путин указал на проблемы в сфере кешбэка на детские путевки. Так, многие россияне приобрели их, а когда узнали о намерении властей ввести механизм возврата части стоимости, семьи начали возвращать их и покупать путевки на вторую и третью смены.

В связи с этим российский лидер поручил проработать механизм кешбэка на путевки для детей, которые уже приобретены.

Также в этот день вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа детского туристического кешбэка будет запущена уже 25 мая. По его словам, в ней примут участие около 1 тыс. детских лагерей со всей страны.

13 мая правительство России выделило на реализацию программы 5 млрд рублей.

Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

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