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Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса до 31 мая
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Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса до 31 мая

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Шри-Ланка приостанавливает въезд пассажиров из зарубежных стран для контроля ситуации с коронавирусом, сообщило управление гражданской авиации страны в четверг, 20 мая.

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«Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланку с 23:59 часов 21 мая 2021 года (по местному времени) до 23:59 часов 31 мая 2021 года (по местному времени) с целью контроля ситуации COVID-19 в стране», — сказано в сообщении управления в Facebook.

В то же время разрешаются въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета, а также грузовые и гуманитарные рейсы.

По данным портала Worldometer, на острове зафиксировано более 151 тыс. случаев заболевания, скончались более 1 тыс. инфицированных.

Ранее, 12 апреля, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этих странах. Туроператорам посоветовали приостановить продажу путевок.

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