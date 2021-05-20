В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например, яиц и готовых блюд. Об этом сказано в письме ассоциации «Промышленность за экологию» (Руспэк) в Минпромторг (есть у «Известий»).

Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать, перерабатывать. Также ведомства формируют комплекс мер, которые помогут ограничить их оборот в стране. К концу второго квартала министерства представят этот список в кабмин на одобрение. Это следует из уже утвержденной «дорожной карты» по реализации Концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

Ассоциация «Промышленность за экологию» (Руспэк) предложила включить в этот список продукцию из вспененного полистирола — это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Также его используют для производства одноразовой посуды или контейнеров для пищевых продуктов, например, яиц и готовых блюд. Об этом сказано в письме организации в Минпромторг от 14 апреля, с которым ознакомились «Известия».

Вспененный полистирол сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду. Именно поэтому его следует постепенно выводить из оборота, сказано в документе Руспэк. Причем делать это постепенно, считают в организации. Запрет на полистирол следует ввести так, чтобы он вступал в силу в реалистичные сроки, пояснили там. Мировой практике не известны случаи, когда страна принимала решение о полном и одномоментном запрете на использование какой-либо упаковки, подчеркнула организация в письме. Обычно это происходит в течение переходного периода, который составляет минимум пять лет, указано в документе.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отлетающие тарелки: в РФ предложили отказаться от пластиковой посуды и контейнеров