Лесные пожары пылают в нескольких регионах России

В Новгородской области тушат крупный природный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на деревню. Сгорели часовня и 18 зданий, 150 домов удалось спасти, сообщает телеканал «Известия».

В поселке Дальний Иркутской области ликвидировали пожар, который полыхал на площади 4,2 тыс. кв. м. К тушению привлекали авиацию, сбросили 8 т воды.

Военный вертолет Ми-8 сбросил на свердловские пожары около 40 т воды.

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