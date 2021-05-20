Увидели Землю: как служат в самом северном военном гарнизоне России

Три года назад на архипелаге Земля Франца-Иосифа на боевое дежурство заступила 71-я тактическая группа (арктическая) Северного флота. Сейчас это самый северный постоянный гарнизон российских вооруженных сил. По словам командира группы подполковника Балабега Эминова, отсюда до Северного полюса всего около 900 километров. «Известия» одни из немногих смогли посетить этот арктический форпост России и узнать, какие задачи здесь выполняют солдаты, сержанты и офицеры, насколько тяжело им служить в таких суровых условиях, а также почему наличие подобных баз необходимо для национальной безопасности страны.

Немного истории

Земля Франция-Иосифа — последний участок суши на пути к Северному полюсу. В архипелаг входит около двух сотен островов общей площадью свыше 16 тыс. кв. км. Правда, российские военные занимают только малую часть архипелага. Все их объекты находятся на острове Земля Александры. Он самый западный и один из самых крупных на Земле Франца-Иосифа.

Сразу после Великой Отечественной войны на острове была построена взлетно-посадочная полоса. Позже этот объект получил название аэродром Нагурская. В 1960-е годы здесь были развернуты первые советские радиолокационные станции войск ПВО. Но в 1990-е все созданное было заброшено.

Возрождение инфраструктуры на острове Земля Александры началось несколько лет назад. Но сначала местность пришлось очистить от техногенного мусора — использованной тары, бочек с топливом, остатков строений и т.д.

В 2014-м году военные инженеры построили на Земле Франца-Иосифа ледовый аэродром. Хотя эта площадка имела много ограничений, но все же обеспечивала прием транспортных самолетов Ил-76. Одновременно на острове заступили на боевое дежурство радиолокационные подразделения Северного флота

Также в 2014-м году началось возведение уникального военного объекта — базы «Арктический трилистник». Спустя четыре года работы были завершены и 1-го октября 2018-го на острове была официально сформирована 71-тактическая группа (арктическая) Северного флота.

Трудный путь

Сейчас в составе ТГ(а) несколько подразделений — в их числе радиолокационная рота, а также ракетные комплексы: береговые «Бастион» и зенитные ракетно-пушечные «Панцирь-С». Также в группе есть авиационная комендатура. Она обеспечивает бесперебойную работу аэродрома Нагурская.

— Добраться до нас можно на самолете или на корабле, — рассказал подполковник Балабег Эминов. — Из Мурманска судно идет около трех суток. На маршруте используются суда ледового класса. Самолетом, конечно, до нас лететь быстрее. В зависимости от его типа и погоды полет длится два-три часа.

Раньше на Нагурскую садились только специально-обученные экипажи военно-транспортной авиации. Перед приземлением летчики касались «взлетки», проверяя, выдержит ли их лед. И в зависимости от того, как себя поведет машина, принимали решение садиться или возвращаться на Большую землю.

Сейчас ледовую ВПП заменила полноценная «дорожка» из бетонных плит. И для приземления на Земле Франца-Иосифа пилотам больше не требуется дополнительной подготовки. Достаточно иметь так называемые допуски по «метеоминимуму», то есть уметь летать в сложных погодных условиях. Но все равно попасть на остров Земля Александры по воздуху бывает сложно.

Мы ждали в Мурманске несколько суток. И каждый раз вылет откладывался по погодным условиям. Лететь на Нагурскую предстояло на новейшем военно-транспортном Ил-76МД-90А. Эта уникальная машина оснащена четырьмя мощными «движками» ПС-90А-76, радиолокатором и оптико-электронной системой. Но даже такая современная техника не могла совладать с коварной погодой Арктики.

И вот наконец долгожданный вылет. Спустя два часа «Ил» касается бетонной полосы Нагурской. Первое что ощущаешь, ступив на Землю Франца-Иосифа, — пронизывающий ветер. Он находит малейшие щели и проникает под теплую одежду. По словам военнослужащих, рекорд температуры на острове всего минус 40 градусов. Но ветер превращает такой мороз в настоящее стихийное бедствие.

Ветер делает пейзаж неповторимым. В глубине острова он наметает огромные сугробы. Рядом с ними даже габаритные военные грузовики кажутся небольшими машинками. У берега ветер сдувает снежный покров, и местность становится похожа на грязную простыню.

Лето на Земле Франца-Иосифа начинается в июле. Сходит снег, из-под него появляется ягель и арктические маки. Но спустя уже несколько недель погода опять начинает портится, готовясь к короткой осени и длинной зиме.

Остров Земля Александры нельзя назвать безжизненным. На нем активно идет строительство. Рабочие прокладывают дороги, возводят новые объекты. В приоритете модернизация Нагурской. На специальной схеме начальник штаба 45-ой армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин показывает, как уже в ближайшее время будет выглядеть самый северный военный аэродром России.

Здесь появятся специальные отапливаемые ангары-укрытия, места для хранения топлива, запчастей. А главное, Нагурскую оснастят современными системами взлета и посадки. Поэтому даже в самых сложных погодных условиях на аэродроме смогут базироваться ударные Су-34 и перехватчики МиГ-31. А в случае необходимости с него смогут действовать и стратегические Ту-160 и Ту-95МС.

Арктическое общежитие

Личный состав 71-ой тактической группы проживает на территории базы «Арктический трилистник». Это специальный комплекс зданий, который обеспечивает круглогодичное функционирование российской военной группировки. Такое название объект получил за свой внешний вид — сверху он напоминает три луча, которые сходятся в одной точке.

Центральная часть «трилистника» — это общежитие в несколько этажей. Личный состав проживает в комнатах на два человека со всеми удобствами. Также в распоряжении бойцов отдельная рекреационная зона с травой, деревьями и миниатюрными фонтанчиками, спортивный зал и баня. В скором времени завершится строительство бассейна.

Общежитие соединено отапливаемыми переходами со служебными зонами — штабом, ангарами с техникой и другими. Из-за погоды и опасности встречи с белыми медведями перемещаться по острову пешком и в одиночку запрещено.

Сами военные называют свою службу «вахтой». В зависимости от должности они проводят на острове от шести до восьми месяцев. После этого убывают домой, отдыхают, готовятся и снова возвращаются на остров.

Служба в самом северном гарнизоне России ничем не отличается от той, что на Большой земле: подъем, отбой, прием пищи, учебные занятия, несение службы в нарядах и т.д.

Острая точка

71-я тактическая группа является полностью самодостаточной боевой единицей. Она сможет отразить воздушные удары, а также потопить приближающиеся к российским берегам корабли противника. По словам подполковника Балабега Эминова, осенью прошлого года на острове Земля Александры новейший береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые выполнил учебные стрельбы. Их оценили как успешные.

Но для чего нужен такой сложный военный объект на практически безжизненном острове? Иностранные журналисты задали вопрос генералу-майору Игорю Чуркину: размещение военных баз в Арктике — это политическая или экономическая необходимость? На что военный ответил: «А разве в современном мире есть разница между политической и экономической необходимостью?!».

Сейчас в Арктике Россия начала стратегически-важный проект по добыче полезных ископаемых. В прибрежных городах — Мурманске, Рослякове, Сабетте и других идет строительство сложнейшей инфраструктуры. К примеру, рядом с поселком Сафоново на другой стороне Кольского залива строится огромный завод. На нем планируется выпускать оборудование для добычи и сжижения природного газа.

В порту Мурманска есть уникальный музей — первый советский атомный ледокол «Ленин». На его борту прекрасная экспозиция, которая объясняет всю сложность морской работы в Арктике. Даже летом для проводки караванов судов по Северному морскому (СМП) пути требуются атомные ледоколы. Но и они не могут преодолеть ледовую пробку, которая образовывается в конце осени в районе Новосибирских островов и полностью запирает СМП на несколько месяцев.

Но сейчас ситуация меняется. Уже в прошлом году была осуществлена экспериментальная проводка новейшего российского судна-газовоза «Кристоф де Маржери». При поддержке атомоходов, хотя и с определенными трудностями, он преодолел ледовую пробку. А значит СМП и российские природные ископаемые становятся все более доступными.

Между тем российские военные отмечают возросшую активность вооруженных сил стран НАТО в регионе.

— Военно-морские силы альянса приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего, констатирую, практически не было со времен Второй мировой войны, — заявил на прошлой недели командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Активность стран Североатлантического блока отмечают и военнослужащие 71-ой тактической группы. Так, по словам командира радиолокационной роты ТГ(а) его подчиненные уже фиксировали полеты самолетов-разведчиков. А в тот день, когда мы посещаем остров Александры, по словам генерал-майора Игоря Чуркина, в Баренцевом море был обнаружен и взят на сопровождение американский «летающий шпион» U-2.