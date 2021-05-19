Байден рассказал об обсуждении с Путиным «нарушающих» нормы шагов РФ

Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным шаги Москвы, которые Вашингтон считает нарушающими принятые в мире нормы поведения на морях.

По мнению главы Белого дома, такие страны, как РФ и Китай, оспаривают эти нормы, в связи с чем он и вел переговоры с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет «Газета.ру».

«Возникла проблема с соблюдением этих правил как из-за быстрого развития технологий, так и подрывных действий таких стран, как Китай и Россия, с которыми я провел прямые обсуждения по этому поводу», — сказал Байден, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США, мероприятие транслировал канал NBC News.

Ранее, 18 апреля, британское издание The Times со ссылкой на источники в военном ведомстве рассказало о планах Великобритании направить в Черное море в мае корабли ВМС страны. Сообщалось, что речь идет об эскадренном миноносце, вооруженном зенитными ракетами, и о противолодочном фрегате.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация в черноморском регионе остается напряженной и много военных соединений и НАТО, и США были переброшены к российским границам в рамках различных учений.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отметил, что РФ предпринимает шаги для обеспечения своей безопасности на фоне роста активности НАТО в Черном море. По его словам, страна заинтересована в мирном урегулировании ситуации.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи лидеров России и США. По его словам, главной темой должны стать вопросы стратегической стабильности, так как Вашингтон «последовательно разрушил» практически все механизмы по контролю над вооружениями, кроме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).