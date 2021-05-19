Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
США отказались вводить санкции против оператора СП-2
Спорт
Россиянин Колесников завоевал золото на ЧЕ на дистанции 100 м кролем
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
Культура
Член СПЧ направил письмо в Минкультуры из-за киноадаптации «Золушки»
Политика
В Госдуму внесен законопроект о бесплатном подключении к газу
Общество
В Подмосковье ограничили скорость самокатов
Происшествия
Массовая драка с участием более 30 человек произошла в Москве
Мир
Блинкен выступил за сохранение Арктики мирным регионом
Общество
Хуснуллин выступил против строительства метро в городах-миллионниках

В Госдуму внесен законопроект о бесплатном подключении к газу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму внесены поправки, касающиеся бесплатного подключения россиян к газу. Об этом 19 мая журналистам сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по энергетике Павел Завальный.

Послание в будущее: реализацию инициатив Путина оценили в 1,5 трлн рублей
Основными темами обращения президента к Федеральному собранию стала соцподдержка населения и коронавирусная реальность

Он рассказал, что авторами поправок выступили председатели обеих палат — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный.

«Таким образом, в самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят», — цитирует председателя комитета «Интерфакс».

О разработке соответствующего законопроекта ранее в этот день заявил Турчак. На совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию он отчитался о выполнении поставленной главой государства задачи.

«В своем послании вы поставили четкую задачу, что за подведение газа к своему участку люди платить не должны. Мы с правительством детально проработали положения этой программы, правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации», — сказал Турчак.

Путин, в свою очередь, поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, быстрее проработав этот вопрос.

7 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дорожная карта, которую утвердило правительство, даст возможность провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

Согласно плану, будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка. Кроме того, заработает единое окно для подключения, будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021