Мантуров оценил ситуацию с продуктовым сетевым ритейлом в России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в среду, 19 мая, в разговоре с журналистами прокомментировал ситуацию с продуктовым ритейлом в России.

«В 2020 году доля торговых сетей несколько увеличилась и составила почти 39%, но остальная часть приходится на несетевую торговлю. При этом уровень консолидации российского продуктового сетевого ритейла (то есть совокупная доля нескольких крупнейших торговых сетей в общем обороте розничной торговли, приходящейся на торговые сети) у нас существенно отстает от показателей других развитых стран», — сказал Мантуров.

По словам министра, 10 самых крупных торговых сетей России консолидируют лишь около 25% розничного продуктового рынка, в то время как, например, в Германии этот показатель составляет 71%, в Великобритании — 60%, в Польше — 49%, а в США — 46%. По этой причине говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен не приходится, добавил он.

«В целом же Минпромторг России последовательно реализует политику развития всех форматов торговли, в первую очередь малых. <...> Региональным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления было поручено увеличить количество малых форматов торговли (рынков, ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли, специально отведенных мест торговли для населения и др.), оказывать содействие в получении необходимого количества мест размещения НТО и МТО, торговых мест на ярмарках и розничных рынках», — отметил Мантуров.

По мнению главы Минпромторга, принятые меры будут способствовать конкуренции между форматами торговли, расширению ассортимента, повышению качества и снижению цен на товары.

Ранее в среду стало известно, что «Лента» покупает сеть супермаркетов «Билла». Благодаря покупке зрелых торговых точек с высокой плотностью продаж компания рассчитывает быстрее расширить свою сеть в Москве и области. Общая доля компании в продуктовом ритейле региона после этого составит около 3%.

На фоне сообщений о покупке супермаркетов стоимость депозитарных расписок «Ленты» на Московской бирже выросла на 6,97%.

18 мая ритейлер «Магнит» заявил, что достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о покупке торговой сети «Дикси». Договор одобрил совет директоров покупателя. Сделку планируют закрыть 31 августа, однако ее также предстоит согласовать с ФАС.