Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к беспорядкам

Лидер движения «За новый социализм», политолог Николай Платошкин осужден на пять лет условно за склонение к совершению массовых беспорядков.

«Суд постановил признать Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 (Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков) и ст. 207.1 (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом 700 тыс. рублей», — огласила решение судья Ольга Арбузова.

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