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В ГИБДД Москвы поддержали ограничение скорости в 30 км/ч

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Столичная Госавтоинспекция поддерживает ограничение скорости на некоторых улицах Москвы в 30 км/ч. Об этом говорится в публикации, опубликованной в аккаунте ГИБДД в Instagram в среду, 19 мая.

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Отмечается, что в мире 17-23 мая проходит 6-я Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Главное темой мероприятия стало ограничение скорости до 30 км/ч на улицах, где «пересекаются» пешеходы и автомобили.

«В европейских городах уже давно применяется такая практика — в центре Лондона, Берлина, разрешенная скорость 30 км/ч. В городах Испании и в Париже планируют сделать уже в следующем году», — отметили в ведомстве.

В ГИБДД подчеркнули, что в первую очередь ограничение скорости необходимо для защиты детей, которые являются наиболее уязвимой категорией пешеходов. Подчеркивается, что ежедневно в мире на дорогах гибнут 3 тыс. несовершеннолетних.

«На скорости 30 км/ч шанс выжить еще есть, при 80 — нет», — заключили в Госавтоинспекции.

Ранее в мае в департаменте транспорта Москвы сообщили, что за первые три месяца текущего года на дорогах столицы из-за высокой скорости погибли 22 человека.

По данным дептранса, на данный момент в городе больше всего аварий происходит на участках с разрешенной скоростью 60 км/ч (с учетом нештрафуемого порога — 80 км/ч). На этих улицах зарегистрировано 58% от всего числа аварий. На 100 км таких дорог в среднем происходит 140 ДТП, погибают пять человек.

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