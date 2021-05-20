Дискотека и аварии: Ферстаппен и Хэмилтон поспорят за ужин с князем

В календарь «Формулы-1» 20 мая возвращается Гран-при Монако, который в прошлом сезоне был отменен из-за коронавируса. Проведение культовой гонки в мире автоспорта воспринимается как возвращение к «нормальности», поскольку этап пройдет по городским улицам и впервые в сезоне при значительном количестве зрителей. Главное сражение вновь развернется между пилотами «Мерседес» и «Ред Булл» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Трасса в Монте-Карло славится высокой аварийностью, так что без сюрпризов не обойдется.

Новая нормальность

Из-за пандемии практически все гонки в прошлом году состоялись в Европе, но Монако отказалось от Гран-при. В первую очередь это было обусловлено тем, что при закрытых границах невозможно привлечь рабочих для обустройства трека, который проходит в черте города, а не на отдельно стоящем автодроме. Строители обычно приезжают из соседней Италии, где в тот момент фиксировалась высокая заболеваемость.

Таким образом, Гран-при не состоялся впервые с 1950-х годов, когда и появился чемпионат мира. Символично, что в этом году этап станет первым, куда разрешили приехать иностранным болельщикам. На каждый из соревновательных дней будет допущено по 7,5 тыс. зрителей, что составляет порядка 40% от обычной заполняемости трибун. Для допуска зрителям потребуется предъявить ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до начала соревнований.

— Пилоты часто говорят, что зрители на трибунах придают им мотивацию, они их слышат, видят, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт по автоспорту Игорь Ермилин. — Но, с другой стороны, гонщики максимально сосредоточены на том, что они делают в гонке, квалификации или тренировке, тем более в Монако. Они не могут ни на что больше отвлекаться. В другое время, когда ты ходишь по пустому паддоку во времена пандемии, ты, наверное, не до конца осознаешь, что происходит, зачем это всё. Так что зрители — это как-никак позитивный фактор.

В то же время ситуация с коронавирусом заставила организаторов отказаться от проведения этапа в Турции, который еще недавно занял в расписании место Гран-при Канады. Решение было продиктовано тем, что по возвращении из страны «красного списка» многим гонщикам, включая Хэмилтона, нужно будет проходить двухнедельный карантин, а это поставит под сомнение возможность участия в уже следующем этапе.

В этой связи сразу два Гран-при, как и годом ранее, с разницей в неделю проведет автодром «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге. Гонки пройдут 27 июня и 4 июля. При этом перенесли этап во Франции — он состоится на неделю раньше срока, 20 июня. Тем не менее возможность проведения гонки в Стамбуле сохраняется на фоне потенциальной отмены Гран-при Сингапура, запланированного на 3 октября. С аналогичным запросом о переносе на более поздние сроки к руководству «Ф-1» обратился и выбывший из календаря Китай.

Стены и повороты

При таких раскладах вполне реалистичным выглядит проведение сразу двух Гран-при в России. Гонка в Сочи стоит в расписании аккурат перед Сингапуром — 26 сентября, а слухи о переносе российского этапа «Ф-1» в Санкт-Петербург в 2022 году муссируются с начала этого сезона. Пока же болельщикам предстоит насладиться уикендом в Монако, который гонщики либо любят, либо ненавидят. Он начнется в четверг, тогда как пятница по традиции отводится для светских мероприятий.

Уникальность предстоящего этапа заключается в том, что трасса возводится непосредственно перед соревнованиями и становится доступна только во время Гран-при, то есть туда нельзя приехать тренироваться. Кроме того, это одна из старейших трасс в календаре «королевских гонок», оттого и очень престижная. Обладатель кубка сможет подняться в княжескую ложу и посетить ужин с правящим герцогом Монако Альбером II, что по своей сути напоминает теннисный турнир Уимблдон.

Сам гоночный трек считается предсказуемым и медленным. Но из-за близости стен и отсутствия зон безопасности увеличивается вероятность аварий, поэтому малейшая ошибка или неоправданный риск приводят к сходу. Итог гонки зачастую решает стартовая позиция и первый поворот. И если рассматривать последнюю гонку в Испании, то на старте хорошие шансы будут у Ферстаппена, даже если он окажется вторым в квалификации. Дальше всё решат уровень пилотирования и командная тактика.

— «Мерседесу» подходят все трассы, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, — продолжил Игорь Ермилин. — У «Ред Булл» тоже вполне приличное и конкурентное шасси. И если разница моторов и существует между «Мерседесом» и «Хондой», то в Монако она не будет существенной. Так что посмотрим, у кого шасси лучше, какой пилот сегодня сильнее именно на трассе.

Для Никиты Мазепина проблемами грозят уже предварительные заезды, где можно легко угодить в трафик и вызвать негодование со стороны коллег. В самой гонке россиянин вряд ли сможет потягаться с партнером Миком Шумахером, учитывая специфику трассы. В «Хаас» разницу в пилотировании партнеров объяснили тем, что немцу комфортнее, когда задняя часть машины подвижна, а передняя уверенно держит сцепление. Мазепин, напротив, жалуется на нестабильность задней оси, что мешает ему смело жать на газ при выходе из поворотов.

Трансферный рынок

Многое будет зависеть и от надежности техники. Пока в этом компоненте в гоночных условиях нет равных «Мерседесу». И это при том, что битва с «Ред Буллом» разворачивается не только на трассе, но и на рынке инженеров. Так, немецкую конюшню ради австрийской покинуло порядка 15 высококвалифицированных техников. В «Мерседесе» назвали переход переманиванием на более выгодные финансовые условия, в ответ «Ред Булл» указал на якобы конфликтный микроклимат у конкурентов.

Теперь ушедшие сотрудники будут заниматься разработкой нового двигателя к 2025 году, когда чемпионат должен перейти на новый моторный регламент. Неизвестно, какие результаты даст этот трансфер в будущем, но пока победы достаются «Мерседесу» слишком легко. Сейчас «Ред Булл» проигрывает немцам во всех компонентах — в опыте и мастерстве пилотов, командной тактике и стратегии, а также в возможностях болида.

Хэмилтон же в 36 лет впервые выдал такой мощный старт сезона — три победы и одно второе место. Такими темпами гегемония «Мерседеса», пусть не такая очевидная, как в последние семь лет, но всё же обещает продлиться минимум на один сезон. А возможно, и больше, учитывая тот факт, что боссы команды планируют подписать с британцем новый контракт и рассчитывают на его выступления до 40 лет.

В этой ситуации велика вероятность, что у чемпиона сменится напарник. Фаворитом в борьбе за место Валлтери Боттаса стал юниор немецкой конюшни Джордж Рассел, который сейчас выступает в «Уильямсе». В 2020 году 23-летний британец проехал за рулем «Мерседеса» Гран-при Бахрейна из-за коронавируса у Хэмилтона и был близок к победе, но финишировал девятым, проколов в концовке колесо. Хотя в «Мерседесе» это категорически отрицают, перспектива британского тандема кажется неизбежной.