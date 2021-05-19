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Минюст сообщил о перспективе отмены бумажных бланков в ЗАГСах

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Министерство юстиции России разрабатывает вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о рождении и смерти. Об этом в среду, 19 мая, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко в Совете Федерации.

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Глава Минюста напомнил, что в прошлом году ведомство завершило масштабную работу по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в котором сконвертировано более 524 млн записей, хранящихся в бумажном и электронном виде в органах ЗАГС с 1926 года.

«В связи с полным запуском реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг», — приводит его слова ТАСС.

Также планируется, что услуги в ЗАГСе будут предоставляться по экстерриториальному принципу. Так, Госдумой в первом чтении уже приняты подготовленные Минюстом изменения в законодательство.

«Кроме того, законопроект формирует правовые основы для внедрения суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Суперсервисами предусматривается предоставление госуслуг без личного посещения органов ЗАГС. Например, свидетельство о рождении ребенка может направляться сразу в личный кабинет родителя на госуслугах», — сообщил Чуйченко, попросив сенаторов оказать поддержку этому законопроекту.

Ранее в среду правительство упростило процедуру регистрации по месту жительства. Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Полностью дистанционно можно оформить временную регистрацию.

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