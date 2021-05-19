Индия продолжает бить антирекорды по количеству погибших от COVID-19

Второй день подряд в Индии рекордное число погибших от COVID-19. За сутки зафиксировано более 2,5 тыс. смертей, передает телеканал «Известия». Также выявлено более 267,3 тыс. новых заразившихся. Общее число заболевших COVID-19 превысило 25,4 млн. При этом в стране продолжается вакцинация, более 185 млн человек, или 13% населения Индии, сделали прививку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.