Саудовская Аравия обязала граждан привиться от COVID для любой деятельности

Жители Саудовской Аравии с 1 августа текущего года не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия без справки о наличии прививки от COVID-19. Об этом во вторник, 18 мая, сообщило в своем Twitter-аккаунте министерство внутренних дел страны.

«В целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года для входа в любое государственное или частное учреждение, участия в любых культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях, ... использования общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, начиная со следующего учебного семестра возобновится очное обучение во всех образовательных учреждениях страны при условии соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер.

В настоящий момент в Саудовской Аравии активно проходит вакцинация от коронавируса. Жители королевства уже получили более 11,8 млн доз вакцины. Всего население страны составляет порядка 34,2 млн человек.

По последним данным портала Worldometer, в королевстве с начала пандемии было зарегистрировано 435 027 случаев COVID-19, 7188 пациентов умерли.

18 мая американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что по всему миру было сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19.