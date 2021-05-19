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Университет Хопкинса сообщил о более 1,5 млрд прививок от COVID-19 в мире

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Американский Университет Джонса Хопкинса во вторник, 18 мая, сообщил, что по всему миру было сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19.

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Согласно подсчетам университета, которые основаны на данных федеральных и местных властей, а также СМИ и ряда открытых источников, во всем мире уже проведено 1 506 193 159 вакцинаций от коронавирусной инфекции.

Ранее, во вторник, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. После этого, по ее мнению, россияне смогут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.

10 мая президент России Владимир Путин сообщал, что в стране от COVID-19 привилось уже более 21 млн человек. Он призвал граждан активно тестироваться на COVID-19 и вакцинироваться.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован в сентябре. В то же время она добавила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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