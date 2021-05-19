Синоптик пообещал москвичам прохладный конец мая и начало июня

Прохладная погода будет придет в Москву в конце мая. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 18–23 градусов, ожидаются кратковременные дожди. Такой характер погоды сохранится и в начале июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

По словам специалиста, до конца мая погода возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем 7–12 градусов, днем — около 18–23 градусов.

«Начиная с четверга придет прохлада. Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов», — подчеркнул он.

Тишковец добавил, что начиная со среды практически каждый день будут идти короткие весенние дожди.

Синоптик отметил, что не стоит рассчитывать на сильную жару и в начале июня.

«С умеренным фоном май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно, даже чуть прохладная погода», — заключил метеоролог.

17 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании и дождях во второй половине недели.