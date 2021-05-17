Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании и дождях во второй половине недели.

К среде температура понизится до +25 градусов, будет облачная погода и кратковременные дожди, к четвергу похолодает до +18…+23 градусов.

«В пятницу понижение уже до плюс 20 градусов. Покажется, что такой холод обрушится после плюс 28–32 градусов в предыдущие дни», — приводит его слова ТАСС в понедельник, 17 мая.

В Москве температура в субботу и воскресенье также будет около +20 градусов, что является климатической нормой. Также в этот период в столице сохранятся дожди.

«Именно такая температура и должна быть в четвертой и пятой пятидневке мая, но покажется, что стало очень некомфортно и нерадостно. Это касается центра европейской России», — заключил он.

Ранее в понедельник ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самый холодный день в Москве ожидается в пятницу, когда температура воздуха не превысит 19 градусов тепла. По словам синоптика, жителей столицы на этой неделе ждут «погодные качели».