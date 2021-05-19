Аксенова попросили отменить ПЦР для приезжающих в Крым детей

Главу республики Крым Сергея Аксенова попросили отменить для детей обязательное требование сдавать тест на коронавирус перед поездкой в лагеря полуострова. С такой инициативой к нему обратилась «Опора России», письмо организации есть у «Известий».

Отмечается, что дорога до полуострова из отдаленных от него регионов занимает несколько суток, в связи с чем у многих детей нет возможности соблюсти правила и сдать анализы за 72 часа до приезда.

В частности, из Архангельской области поезд в Крым идет 68 часов. Во многих случаях у детей, фактически, нет возможности сдать анализы с соблюдением положенных сроков. Более того, в малонаселенных пунктах часто вовсе нет лабораторий, говорится в письме.



Требование к детям, приезжающим в оздоровительные организации, сдавать ПЦР-тесты на коронавирус — норма регионального законодательства.



В других субъектах — лидерах по детскому отдыху, в частности, в Москве, Ленобласти и Краснодарском крае, аналогичных ограничений нет, сообщила «Известиям» руководитель Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун.



Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Из-за одного теста: Аксенова просят отменить ПЦР для приезжающих в Крым детей