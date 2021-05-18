Новый рекорд жары для 18 мая в Москве составил 30,8 градуса

Температура в Москве побила очередной рекорд. Во вторник, 18 мая 2021 года, воздух в столице прогрелся до плюс 30,8 градуса, что на 1,7 градуса выше предыдущего максимума для этого дня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В 15:00 температура была 30,7 градуса, в 16:00 также 30,7 градуса, но между этими двумя измерениями были промежуточные, которые и показали 30,8 градусов. Рекорд обновлен», — констатировал метеоролог.

Ученый напомнил, что предыдущий рекорд температуры был поставлен в конце ХIХ века. Тогда воздух в городе прогрелся до 29,1 градуса.

17 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самый холодный день в Москве ожидается в пятницу, когда температура воздуха не превысит 19 градусов. По словам синоптика, жителей столицы на этой неделе ждут «погодные качели».