SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы

У Банка России есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом международной системы банковских платежей SWIFT. В организации регулятору подтвердили, что «всё будет работать штатно, без каких-либо проблем». Об этом во вторник, 18 мая, заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе выступления в Госдуме.

Она подчеркнула, что регулятор не видит никаких рисков отключения России от платежной системы.

«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС (Система передачи финансовых сообщений. — Ред.) у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — заявила специалист.

Европарламент 28 апреля опубликовал проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».

Рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT ЕС призвал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 22 апреля. По его словам, эту меру могли бы включить в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический.