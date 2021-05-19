Общественный совет при Роскомнадзоре усилит борьбу с кибербуллингом в сети

Общественный совет (ОС) при Роскомнадзоре намерен усилить борьбу с экстремистским и другим противоправным контентом, а также кибербуллингом и целенаправленным распространением ложной информации. Об этом говорится во вторник в Telegram-аккаунте Общественной палаты РФ.

Во вторник, 18 мая, председателем совета была избрана генеральный директор ЗАО «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова.

«Задача Роскомнадзора — воспрепятствовать всем этим угрозам, для нас как Общественного совета (ОС) важно поддерживать в этом ведомство. При этом мы понимаем, что нужно обеспечивать свободу и удовлетворение потребностей граждан. Здесь роль ОС обеспечивать защиту прав и свобод людей путем осуществления общественного контроля», — отметила она.

В ходе заседания также состоялись выборы заместителя председателя ОС. Им стала член правления общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Алехина.

Она отметила, что в качестве своей задачи видит работу «по формированию культуры безопасности персональных данных и противодействие их нелегальному использованию».

18 мая на площадке ОП РФ состоялось первое заседание Общественного совета при Роскомнадзоре в новом составе.

Ранее в этот день глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов заявил, что комиссия Совфеда к сентябрю составит список наиболее опасных для России информационных ресурсов.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что может замедлить трафик для американских интернет-сервисов Facebook и YouTube по аналогии с Twitter. Это произойдет, если сервисы не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента.