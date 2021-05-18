Совфед представит список опасных для России информационных ресурсов

Комиссия Совета Федерации к сентябрю составит список наиболее опасных для России информационных ресурсов. Об этом 18 мая заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

По его словам, предложение составить список было выдвинуто сенаторами в ходе состоявшегося во вторник заседания комиссии. В настоящее время такого списка не существует, отметил Климов.

«Работа на самом деле очень деликатная. Непростая. Мы полагаем, что к сентябрю у нас определенные предложения появятся», — добавил он.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что может замедлить трафик для американских интернет-сервисов Facebook и YouTube по аналогии с Twitter. Это произойдет, если сервисы не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Американскому сервису пригрозили блокировкой, если он не выполнит требования российских законов.

15 мая специалисты провели проверку, по итогам которой было решено не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление работы на мобильных гаджетах.