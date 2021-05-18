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С прошлого года прирост ипотечных договоров в Москве составил 44%

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В Москве зафиксирован рекорд жилищного кредитования. За первые четыре месяца этого года зарегистрировано 39,5 тыс. ипотечных договоров, сообщает телеканал «Известия». Прирост показателя с 2020 года составил 44%, с прежде считавшимся рекордным 2019-м — 36%. Сказалась программа государственных льгот на ипотеку. К 6 мая этого года общая сумма кредитов на жилье в Москве составила 399,1 млрд рублей. В результате столица ответственна за почти треть всего объема льготных ипотечных займов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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