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SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы

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Международная платежная система SWIFT подтвердила Центробанку (ЦБ), что будет работать в РФ в штатном режиме. Об этом во вторник, 18 мая, заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

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«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — заявила Скоробогатова.

Даже в случае отключения РФ от SWIFT межбанковские переводы можно будет перевести на российский аналог — систему передачи финансовых сообщений (СПФС), уточняет «Газета.ру».

Европарламент 28 апреля опубликовал проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».

Рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT ЕС призвал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 22 апреля. По его словам, эту меру могли бы включить в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что РФ быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический.

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