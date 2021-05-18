Главы МИД стран ЕС призвали Израиль и Палестину к прекращению огня

Главы министерств иностранных дел (МИД) 26 стран Евросоюза призвали Израиль и Палестину к прекращению огня. Об этом 18 мая сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.

«Я рад сообщить, что 26 стран из 27 поддержали общий смысл дискуссий. Текст говорит, что приоритет сейчас — немедленное прекращение огня, защита гражданского населения и гуманитарный доступ», — сказал дипломат.

По его словам, одно государство не согласилось с текстом, отмечает ТАСС. По словам Борреля, Евросоюз будет работать с США и «квартетом» над урегулированием палестино-израильского конфликта.

Как ранее в этот день заявил президент России Владимир Путин, насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Президент указал на то, что подобные вспышки конфронтации уже привели к большому числу жертв, в том числе и детских.

Во вторник член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани заявил о том, что страна поддерживает инициативу Москвы о создании «ближневосточного квартета» с расширенным составом участников.

Расширенный формат участников предполагает встречу 4+4+2+1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия). Соответствующее предложение поступило от российского МИДа.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.