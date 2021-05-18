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В ХАМАС опровергли получение условий для перемирия от Израиля

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Палестинское движение ХАМАС не получало от Израиля никаких условий для перемирия. Об этом во вторник, 18 мая, заявил член политического бюро движения Хусам Бадран.

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Пр этом он подчеркнул, что Израиль не вправе выдвигать соответствующие условия.

«Мы не принимаем условий от оккупантов, и никто не говорил с нами по этому поводу. Агрессор — это оккупант, и сопротивляться ему — это героизм, и враг не имеет права ставить нам условия для прекращения своей агрессии», — сказал Бадран в беседе с «РИА Новости».

По его словам, политические контакты со стороны движения происходят ежедневно с первых часов агрессии, за них отвечает глава ХАМАС Исмаил Хания. Перечисляя страны-переговорщики, предпринимающие усилия для реализации перемирия, Бадран назвал Египет, ООН, Катар и другие страны.

Представитель руководства ХАМАС указал, что Израиль первым должен объявить о прекращении огня.

«ХАМАС не заинтересован в открытой войне. Оккупанты начали агрессию в Иерусалиме, поэтому тот, кто начал атаки, должен провозгласить прекращение огня», — заявил Бадран.

Он добавил, что предпринимать активные действия движение начало, после того как Израиль стал выселять граждан из района Шейх-Джаррах, а также атак на мечеть аль-Акса.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция военных страны против радикалов в секторе Газа будет длиться не менее нескольких дней. Он предупредил, что если после завершения операции из сектора Газа продолжатся пуски ракет, то реакция будет очень жесткой.

Палестинцы заявили посредникам в переговорах с Израилем, что ключевым требованием для деэскалации конфликта в регионе является прекращение огня со стороны Израиля. Также среди условий прекращение выселения людей из Шейх-Джарраха, освобождение задержанных в результате недавней эскалации в Восточном Иерусалиме, вывод силовиков из мечети Аль-Акса, а также прекращение агрессии в Газе.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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