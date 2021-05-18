В ХАМАС опровергли получение условий для перемирия от Израиля

Палестинское движение ХАМАС не получало от Израиля никаких условий для перемирия. Об этом во вторник, 18 мая, заявил член политического бюро движения Хусам Бадран.

Пр этом он подчеркнул, что Израиль не вправе выдвигать соответствующие условия.

«Мы не принимаем условий от оккупантов, и никто не говорил с нами по этому поводу. Агрессор — это оккупант, и сопротивляться ему — это героизм, и враг не имеет права ставить нам условия для прекращения своей агрессии», — сказал Бадран в беседе с «РИА Новости».

По его словам, политические контакты со стороны движения происходят ежедневно с первых часов агрессии, за них отвечает глава ХАМАС Исмаил Хания. Перечисляя страны-переговорщики, предпринимающие усилия для реализации перемирия, Бадран назвал Египет, ООН, Катар и другие страны.

Представитель руководства ХАМАС указал, что Израиль первым должен объявить о прекращении огня.

«ХАМАС не заинтересован в открытой войне. Оккупанты начали агрессию в Иерусалиме, поэтому тот, кто начал атаки, должен провозгласить прекращение огня», — заявил Бадран.

Он добавил, что предпринимать активные действия движение начало, после того как Израиль стал выселять граждан из района Шейх-Джаррах, а также атак на мечеть аль-Акса.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция военных страны против радикалов в секторе Газа будет длиться не менее нескольких дней. Он предупредил, что если после завершения операции из сектора Газа продолжатся пуски ракет, то реакция будет очень жесткой.

Палестинцы заявили посредникам в переговорах с Израилем, что ключевым требованием для деэскалации конфликта в регионе является прекращение огня со стороны Израиля. Также среди условий прекращение выселения людей из Шейх-Джарраха, освобождение задержанных в результате недавней эскалации в Восточном Иерусалиме, вывод силовиков из мечети Аль-Акса, а также прекращение агрессии в Газе.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.