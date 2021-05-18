В России допустили замену чая из Индии продукцией из других стран

Сокращение поставок чая из Индии, которое потенциально может привести к повышению цен на него, можно компенсировать за счет импорта из Шри-Ланки, Кении и Китая. Об этом заявил торговый представителя России в Индии Александр Рыбас во вторник, 18 мая.

«Импорт из Индии может быть заменен поставками продукции из других стран, специализирующихся на экспорте чая, что стало возможно благодаря диверсификации российского импорта чая», — сказал он.

Рыбас, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил, что импорт чая в РФ из этой страны снижается с 2018 года и по состоянию на 2020 год составлял 27% от общего объема ввезенного чая.

Импорт этого товара из Шри-Ланки по итогам 2020 года составил 33%.

Он добавил, что не стоит забывать об импорте чая из Кении и Китая, который составляет «ощутимую долю» в общем объеме российских закупок за рубежом.

Ранее в этот же день в ассоциации «Росчайкофе» (объединяет крупнейших изготовителей) заявили «Известям», что в российские розничные магазины в сентябре могут снизиться поставки индийского чая, поскольку в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса. Индийские компании уже уведомили российских партнеров, которые закупают сырье в стране.

Сбор урожая в Индии начинается в апреле–мае, пик сезона приходится на июнь–август. Сейчас более 90 чайных плантаций в регионе Ассам, который является главным производственным штатом этого продукта, сообщили о случаях коронавируса у сотрудников, из-за чего государство вводит ограничения для их допуска на работу.

Указывалось, что при дальнейшем распространении COVID-19 ведение сдерживающих мер может привести к резкому снижению производства и повышению цены на черный чай на всех мировых чайных аукционах.

В Минсельхозе рассказали «Известиям», что пока не ожидают резкого роста цен и дефицита чая на внутреннем рынке из-за ситуации в Индии. В министерстве сослались на возможность поставок этого продукта из других стран.

По данным портала Worldometer на 18 мая, в Индии зафиксировано 25,3 млн случаев заболевания, жертвами стали более 279 тыс. человек.

В начале мая на фоне пандемии коронавируса в Индии зафиксировали вспышку мукормикоза — заболевания, вызываемого плесневыми грибами, которое также называют черной плесенью. В основном его выявляют у пациентов с COVID-19 и у тех, кто недавно выздоровел. Сообщается о летальных случаях после этой болезни.