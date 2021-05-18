На субсидирование чартерных перевозок по России направят 1,2 млрд рублей

Российское правительство направит 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране.

Данное решение было принято в качестве меры поддержки внутреннего туризма. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Средства позволят компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ, опубликованном 18 мая.

Ожидается, что данная мера поможет снизить стоимость туристических услуг для потребителей.

Помимо этого, Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей для выплаты компенсаций туроператорам, вывозившим российских туристов из Танзании и Турции после сообщения о закрытии границ.

13 мая стало известно, что правительство России приняло решение о субсидировании туроператоров, которые сформируют для путешественников пакетные предложения по наиболее востребованным, но при этом труднодоступным туристическим направлениям.

В тот же день также сообщалось о том, что правительство РФ выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка. Отмечается, что программа будет действовать по такому же принципу, как «туристический кешбэк». Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир».