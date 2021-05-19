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Время скоростей: как идет строительство Юго-Восточной хорды в Москве

Магистраль планируют завершить к концу 2023 года
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
В столице полным ходом идет строительство скоростной Юго-Восточной хорды — многополосной автомагистрали. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Как сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, работы планируется завершить до конца 2023 года
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В настоящее время готовность магистрали составляет более 40%
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Длина трассы на участке от шоссе Энтузиастов до 35 километра МКАД составит 36 км
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Работы на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца уже практически завершены
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Решение о строительстве скоростной многополосной трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками было принято в 2018 году
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Хорда пересечет Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й км МКАД и выйдет на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Магистраль будет связана с уже существующими хордовыми трассами, благодаря чему в столице появится еще одно транспортное кольцо
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В ходе строительства будут очищены следы загрязнений на бывшей территории Московского завода полиметаллов
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
При прокладке трассы применяются передовые строительные технологии
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Новая трасса сделает удобней транспортное сообщение для жителей 22 районов Москвы, в которых проживает более 2 млн человек
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Многоуровневые развязки возводятся через пути Курского направления Московской железной дороги и через Казанское и Горьковское направления МЖД на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Кроме прочего, трасса обеспечит транспортное сообщение города с территориями Новой Москвы
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Всего в столице будет четыре хордовых магистрали, которые, по словам мэра Сергея Собянина, помогут решить транспортную проблему в Москве
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Строительство хорды идет ударными темпами
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