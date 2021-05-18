Умерла автор детективных романов Екатерина Вильмонт

Писательница и переводчица, автор детективных романов Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни. О ее смерти сообщили в пресс-службе издательства АСТ во вторник, 18 мая.

«Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Екатерина Вильмонт выросла в семье переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Долгое время она успешно занималась переводами, а затем посвятила себя литературе. Вильмонт является автором более 40 романов, в том числе детских детективов, которые издавались огромными тиражами.