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Ученые узнали о влиянии жаропонижающих на количество антител при вакцинации

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Прием жаропонижающих препаратов может привести к снижению количества антител, формируемых организмом при вакцинации. К такому выводу пришли ученые из медицинской школы Университета Дьюка (США), проанализировав ряд исследований на эту тему.

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Жаропонижающие (их еще называют антипиретиками) могут влиять на иммунный ответ из-за подавления путей, через которые клеткам передаются определенные сигналы, полагают авторы работы.

Например, в экспериментах в пробирке было показано, что аспирин и ибупрофен способны подавлять деятельность белка, который контролирует экспрессию генов иммунного ответа. Другие нестероидные противовоспалительные препараты подавляли активацию Т-клеток, которые также способны научиться защищать организм от вируса.

«Во всех исследованиях, которые сообщили о негативном влиянии на реакцию антител, лекарства были даны профилактически. Кроме того, все зарегистрированные сокращения реакции на антитела происходили только при первичной вакцинации. Эти выводы подчеркивают, что связь между воздействием антигена и сроками дозировки лекарства играет жизненно важную роль в изменении иммунного ответа», — сообщили авторы работы.

Точного ответа на вопрос, как антипиретики способны повлиять на иммунный ответ при вакцинации от COVID-19, пока нет. Однако существования такой связи часть российских экспертов не исключает.

«Шанс того, что такой эффект проявит себя и у взрослого человека, есть. Однако такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает. Да и значительного влияния ожидать не стоит», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запарились: парацетамол снижает иммунный ответ при вакцинации

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