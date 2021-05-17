Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления

Совет Евросоюза принял решение о продлении действия режима санкций за киберпреступления. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила пресс-служба ЕС.

Согласно постановлению, действие ограничений продлевается на год — до 18 мая 2022 года.

«Эти рамки позволяют ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или организаций, участвующих в кибератаках, которые оказывают значительное воздействие и представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов», — говорится в заявлении.

Механизм, предусматривающий рестрикции за кибератаки, был установлен Евросоюзом в 2019 году, первые санкции были введены летом 2020 года против граждан России, Китая и КНДР. В настоящее время санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям, они включают в себя замораживание активов и запрет на поездки в ЕС, пишет «Газета.ру»

22 марта Евросоюз ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций из разных стран, в том числе из России, за «нарушения прав человека и злоупотребление ими». Отмечалось, что в санкционном списке оказались два россиянина. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.