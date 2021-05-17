Эрдоган заявил о взятии под контроль эпидемии COVID-19 в Турции
Власти Турции взяли под контроль распространение коронавируса благодаря введенному локдауну. Об этом заявил 17 мая в ходе пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«На заседании кабинета министров мы также обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня», — сказал он в ходе трансляции на своей странице в Twitter.
Турецкий лидер отметил, что страна «ускоряет процесс вакцинации». Власти стараются привить все группы риска, особенно преподавателей.
Ранее в понедельник в Турции завершился режим локдауна, введенный 29 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Эрдоган заявлял, что все офисы и отели будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не могут остановить.
С 7 мая страна ввела ряд дополнительных мер для недопущения распространения коронавируса — в частности, в магазинах запретили продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.
Россия на фоне обстановки в Турции приостановила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.