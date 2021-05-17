Эрдоган раскритиковал Байдена за поставки оружия Израилю

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал своего американского коллегу Джо Байдена за продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. Об этом он заявил 17 мая в ходе пресс-конференции в Анкаре, транслировавшейся в Twitter политика.

По мнению турецкого лидера, Байден пишет «историю своими окровавленными руками». «Вы вынудили нас это сказать», — отметил он.

Как добавил президент Турции, в сложившихся условиях управление Иерусалимом комиссией из представителей трех религий будет наиболее правильным путем.

Ранее в понедельник стало известно, что на фоне обострения ситуации в секторе Газа Израиль и Соединенные Штаты подписали сделку на поставку американских вооружений. Сделка сосредоточена на приобретении Израилем у США ракет точного наведения и специальных боеприпасов.

По данным ВС Израиля, с 10 мая из сектора Газа было выпущено 3150 ракет, из которых около 460 упали в самом анклаве. При этом военные уточнили, что ПВО «Железный купол» перехватывает порядка 90% снарядов.

Кроме того, в этот же день армия Израиля атаковала систему тоннелей правящего в секторе Газа исламистского движения ХАМАС, было поражено 15 км подземных сооружений на севере анклава.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.