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Захарова отметила работу МИД России над переговорами Палестины и Израиля

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Россия обсуждает со сторонами палестино-израильского конфликта и ближневосточным «квартетом» (РФ, США, ООН, ЕС) возможность организации прямого контакта Израиля и Палестины. Об этом заявила 17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио России».

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«Предложение организовать в Москве контакт остается в силе, об этом было заявлено российской стороной и на заседании СБ ООН», — сказала дипломат. По ее словам, Россия во взаимодействии с Каиром и другими заинтересованными сторонами продолжит содействие палестинским внутриполитическим силам.

Как отметила Захарова, целью остается восстановление «национального единства на платформе Организации освобождения Палестины».

Также она добавила, что согласованная реакция Совета Безопасности ООН на эскалацию в секторе Газа необходима для разрешения кризиса.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на недопустимость ударов по гражданским объектам в Палестине. Он выразил намерение России осуществлять все шаги для обеспечения прямых переговоров между Палестиной и Израилем и урегулирования конфликта.

14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что обострившийся палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ. При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал, что российская сторона предпринимает усилия на всех уровнях по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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