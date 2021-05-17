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В Москве перенесли весенний велофестиваль

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Весенний велофестиваль, который должен был пройти в Москве 23 мая, перенесли на более поздний срок. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что перенос фестиваля связан с эпидемиологической ситуаций по коронавирусу, пишет НСН. Между тем, в ведомстве напомнили о возможности покататься на велосипедах в парках.

В департаменте транспорта добавили, что точные даты проведения велофестиваля сообщат позднее, пишет агентство городских новостей «Москва».

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве стабильной. По словам чиновника, наблюдается «небольшой рост, но он не является критическим», пишет RT.

Ранее 17 мая сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 9328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших обнаружено в Москве (3573), Санкт-Петербурге (763) и Подмосковье (701).

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