Центру им. Бакулева исполнилось 65 лет

Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева в понедельник, 17 марта, празднует 65-летие. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Центр располагает ангиографическим оборудованием — уникальным и единственным в России. Благодаря ему можно видеть сосуды как внутри, так и снаружи, а также построить их модель, чтобы хирург смог провести виртуальную операцию для отработки всех этапов. Только потом специалист перейдет к работе с пациентом.

«Вот, смотрите, эти трубки — они имитируют магистральные сосуды сердца. Куда устанавливаются канюли. Канюля — аппарат искусственного кровообращения», — рассказал телеканалу заместитель заведующего отделением хирургии детей раннего возраста с врожденным пороком сердца НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Сергей Волков.

Основателю крупнейшего кардиоцентра Александру Бакулеву перенимать опыт было не у кого. После первой успешно проведенной операции по устранению врожденного порока сердца он убедил руководство страны создать клинику. Все начиналось с двух палат на территории Первой Градской больницы. В них в 1956 году располагался весь Институт грудной хирургии, который в будущем стал центром им. Бакулева.

Затем появилось отделение на Ленинском проспекте, который пациенты называют «домом сердца». Планировку отделения продумывал последователь Бакулева — создатель современной школы кардиологов Владимир Бураковский. Он сделал все для удобства врачей.

За 65 лет хирурги центра провели более 205 тыс. операций, половину из них — на открытом сердце.

«Нам приходится оперировать и недоношенных детей, и маловесных — таких, как 650 граммов. А операции с искусственным кровообращением мы выполняем уже при (весе) 1 килограмм 600–500 граммов», — отметил заместитель директора по лечебной работе с детьми грудного и раннего возраста НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Алексей Ким.

В январе стало известно, что в рамках проекта «Облако здоровья» хронические больные 15 субъектов будут дистанционно лечиться в Москве. Телемедицинские консультации для россиян с января по октябрь проведут врачи профильных национальных центров: сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.