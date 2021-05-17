Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали меры расширения возможностей применения маткапитала
Мир
В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
Общество
В России за сутки выявили 9328 случаев COVID-19
Мир
В Кремле оценили идею Киева обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев
Общество
В России утвердили проект об антитеррористической защите детских учреждений
Мир
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Общество
В ГД внесут законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Экономика
Зарплаты «синих воротничков» в России выросли на 34%
Общество
В Крыму заявили о стабильности ситуации с водоснабжением

Центру им. Бакулева исполнилось 65 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева в понедельник, 17 марта, празднует 65-летие. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Центр располагает ангиографическим оборудованием — уникальным и единственным в России. Благодаря ему можно видеть сосуды как внутри, так и снаружи, а также построить их модель, чтобы хирург смог провести виртуальную операцию для отработки всех этапов. Только потом специалист перейдет к работе с пациентом.

Сердечное общение: пациенты регионов получат телеконсультации в Москве
В рамках проекта «Облако здоровья» хронические больные 15 субъектов будут дистанционно лечиться в столице

«Вот, смотрите, эти трубки — они имитируют магистральные сосуды сердца. Куда устанавливаются канюли. Канюля — аппарат искусственного кровообращения», — рассказал телеканалу заместитель заведующего отделением хирургии детей раннего возраста с врожденным пороком сердца НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Сергей Волков.

Основателю крупнейшего кардиоцентра Александру Бакулеву перенимать опыт было не у кого. После первой успешно проведенной операции по устранению врожденного порока сердца он убедил руководство страны создать клинику. Все начиналось с двух палат на территории Первой Градской больницы. В них в 1956 году располагался весь Институт грудной хирургии, который в будущем стал центром им. Бакулева.

Затем появилось отделение на Ленинском проспекте, который пациенты называют «домом сердца». Планировку отделения продумывал последователь Бакулева — создатель современной школы кардиологов Владимир Бураковский. Он сделал все для удобства врачей.

За 65 лет хирурги центра провели более 205 тыс. операций, половину из них — на открытом сердце.

«Нам приходится оперировать и недоношенных детей, и маловесных — таких, как 650 граммов. А операции с искусственным кровообращением мы выполняем уже при (весе) 1 килограмм 600–500 граммов», — отметил заместитель директора по лечебной работе с детьми грудного и раннего возраста НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Алексей Ким.

В январе стало известно, что в рамках проекта «Облако здоровья» хронические больные 15 субъектов будут дистанционно лечиться в Москве. Телемедицинские консультации для россиян с января по октябрь проведут врачи профильных национальных центров: сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021