Пациенты из регионов смогут получить телемедицинские консультации в Москве

В рамках проекта «Облако здоровья» хронические больные 15 субъектов будут дистанционно лечиться в столице. Телемедицинские консультации для жителей России с января по октябрь проведут врачи профильных национальных центров: сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, сообщили «Известиям» в пресс-службе фонда Лига здоровья нации.

На онлайн-прием смогут записаться пациенты с хроническими заболеваниями: врожденными и приобретенными пороками и ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, сосудистой патологией. А также с врожденными пороками развития у плода, онкологическими заболеваниями во время беременности, гинекологическими проблемами.

Отмечается, что дистанционная консультация позволит снизить риски инфицирования коронавирусом, при этом поможет определить объем дополнительных диагностических, лечебных процедур и подготовить пациента к необходимому хирургическому вмешательству.

Чтобы получить помощь, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/, а также отсканировать или сфотографировать медицинские документы. Затем заполнить запрос и ждать приглашения на бесплатную онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Лиги здоровья нации, по итогам консультаций пациентам могут скорректировать терапию или выявить показания к хирургическому лечению. При необходимости их пригласят на очную консультацию или госпитализацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сердечное общение: пациенты регионов получат телеконсультации в Москве