В Кремле прокомментировали законопроект об обороте оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 17 мая законопроект об обороте оружия.

По его словам, по проекту предстоит серьезная работа. Это позволит учесть интересы россиян. Представитель Кремля добавил, что на первом месте — соображения безопасности.

«Потребуется, безусловно, такая серьезная и скрупулезная работа, с тем чтобы были учтены все озабоченности, с тем чтобы в то же время не вредить интересам граждан, охотникам. <...> Но, естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте, поэтому предстоит большая экспертная работа», — объяснил Песков.

Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, что ведется работа по поручению российского лидера Владимира Путина главе Росгвардии Виктору Золотову о срочной проработке нового положения о новых видах оружия в обороте.

«Нужно же время на проработку, Золотов все доложил, это было фактически в прямом эфире, поэтому ведется работа», — рассказал Песков.

Ранее, 15 мая, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что партия «Единая Россия» в понедельник, 17 мая, внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им. Проект закона предполагает введение дополнительных оснований для отказа на получение оружия для тех людей, которые не смогли соответствовать медицинским показателям. Также законопроект вводит обязательное прохождение медицинской комиссии только в государственных учреждениях.

13 мая глава Росгвардии предложил ужесточить правила получения оружия. В частности, он рекомендовал выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках. Спустя день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили данный доклад Росгвардии. Песков пояснил, что проработка данных мер продолжится.

В тот же день стало известно, что после трагедии в казанской школе депутаты Госдумы планируют обратиться к правительству РФ с просьбой привлечь сотрудников Росгвардии к охране школ по всей стране. К тому же 13 мая в российских регионах стартовали проверки. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, специалисты проверят безопасность всех школ и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений.

Нападение на гимназию в Казани было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Галявиев открыл огонь в здании. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Его арестовали до 11 июля 2021 года.

В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Из числа потерпевших были госпитализированы 20 детей и четверо взрослых.