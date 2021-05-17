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В Кремле прокомментировали законопроект об обороте оружия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 17 мая законопроект об обороте оружия.

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По его словам, по проекту предстоит серьезная работа. Это позволит учесть интересы россиян. Представитель Кремля добавил, что на первом месте — соображения безопасности.

«Потребуется, безусловно, такая серьезная и скрупулезная работа, с тем чтобы были учтены все озабоченности, с тем чтобы в то же время не вредить интересам граждан, охотникам. <...> Но, естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте, поэтому предстоит большая экспертная работа», — объяснил Песков.

Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, что ведется работа по поручению российского лидера Владимира Путина главе Росгвардии Виктору Золотову о срочной проработке нового положения о новых видах оружия в обороте.

«Нужно же время на проработку, Золотов все доложил, это было фактически в прямом эфире, поэтому ведется работа», — рассказал Песков.

Ранее, 15 мая, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что партия «Единая Россия» в понедельник, 17 мая, внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им. Проект закона предполагает введение дополнительных оснований для отказа на получение оружия для тех людей, которые не смогли соответствовать медицинским показателям. Также законопроект вводит обязательное прохождение медицинской комиссии только в государственных учреждениях.

13 мая глава Росгвардии предложил ужесточить правила получения оружия. В частности, он рекомендовал выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках. Спустя день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили данный доклад Росгвардии. Песков пояснил, что проработка данных мер продолжится.

В тот же день стало известно, что после трагедии в казанской школе депутаты Госдумы планируют обратиться к правительству РФ с просьбой привлечь сотрудников Росгвардии к охране школ по всей стране. К тому же 13 мая в российских регионах стартовали проверки. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, специалисты проверят безопасность всех школ и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений.

Нападение на гимназию в Казани было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Галявиев открыл огонь в здании. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Его арестовали до 11 июля 2021 года.

В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Из числа потерпевших были госпитализированы 20 детей и четверо взрослых.

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