Песков прокомментировал слова Чубайса о советской власти

В Кремле не знакомы с высказываниями спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о советской власти. Об этом заявил журналистам в понедельник, 17 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я могу только посыпать голову пеплом. К сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания. Это его право, но, не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать», — сказал Песков.

При этом он не исключил, что успеет ознакомиться с соответствующими публикациями сегодня. После цитирования журналистами некоторых опубликованных высказываний Чубайса представитель Кремля добавил, что эти слова «очень экзальтированные».

Вместе с этим он подчеркнул, что во времена СССР произошло много разных, в том числе героических событий.

«Во время Советского Союза было много героических достижений: Советский Союз спас весь мир от фашизма во время Второй мировой войны, Советский Союз смог восстановиться из руин после Великой Отечественной войны, и Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации. Потом было сделано много ошибок, и Советский Союз развалился. Поэтому были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско — все было в истории Советского Союза», — добавил Песков.

Ранее, 15 мая, Чубайс заявил в интервью изданию «Коммерсант», что советская власть была «ложью». По его мнению, ложь наблюдалась во всех аспектах жизни государства, «будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся».

На слова Чубайса в тот же день отреагировал сенатор Алексей Пушков. Он указывал на неполноту картины, о чем Чубайс «скромно умолчал».