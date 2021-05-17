Психотерапевт назвал противопоказания для владения оружием

Противопоказанием для владения оружием могут быть психические заболевания, однако необходимо создать перечень, где они четко прописаны. Такое мнение в понедельник, 17 мая, выразил психотерапевт и нарколог Юрий Вяльба.

«Противопоказанием для владения оружием могут быть психические заболевания — например: шизофрения, психопатия (расстройство личности), эпилепсия (в некоторых случаях при этом заболевании человек может входить в состояние агрессии и быть опасным для общества), травмы головного мозга, например энцефалопатия, как у казанского стрелка Ильнара Галявиева», — сказал он в беседе с «Известиями».

Эксперт подчеркнул, что перечень медицинских противопоказаний для владения оружием существует, однако он не закреплен документально и остается на усмотрение психотерапевта.

«Создать такой перечень необходимо, так как процесс прохождения психиатра сейчас проходит формально, специалист опрашивает минуты две, задает несколько вопросов: «Какой сегодня день? Какое число? Как дела? Где работаешь?». И всё. Это должен быть подзаконный акт, который структурирует противопоказания по тем или иным заболеваниям», — отметил специалист.

Вяльба выразил мнение, что необходимо ввести психологическое тестирование, подобное тестированию психологического состояния авиадиспетчеров.

«Не всегда психиатр может поставить правильный диагноз. Кроме того, человек может симулировать, поэтому объективные предварительные тесты помогут более точно установить психическое состояние человека», — заметил Вяльба.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, которым ужесточается контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие. Так, в федеральный закон «Об оружии» будет введено новое понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний определяется правительством.

Документом будет введен запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175. В результате стрельбы погибли семеро детей и два преподавателя, десятки пострадали, среди них также несовершеннолетние.

Галявиева задержали сотрудники ФСБ, он был арестован. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

13 марта президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия в стране, а также повысить требования к его владельцам. Глава государства отмечал, что также жесткой должна быть ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на владение оружием, а также предоставляют необходимые для этого документы.