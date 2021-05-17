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СКР предложил ужесточить ответственность за фейки в Сети

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете. Об этом он заявил в понедельник, 17 мая, в ходе выступления на международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

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«Мы хотели бы призвать юридическую общественность [обратить внимание] на такое явление, как вброс фейковой информации. Это достаточно новое явление, мы с ним тоже в меньшей степени сталкивались, но, безусловно, с этим надо бороться, в том числе и вакцинацией правом, в том числе путем расследования и передачи в суд уголовных дел по этому виду преступлений», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил глава ведомства, «фейки наносят очень серьезный ущерб нашей национальной безопасности, оборонному климату, общему положению дел в стране».

В прошлом году СК расследовал 58 уголовных дел по новым статьям УК о распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, добавил Бастрыкин.

«Мы предлагаем дополнить ст. 63 УК РФ отягчающим наказание обстоятельством, связанным с совершением преступления с публичной демонстрацией в СМИ либо посредством информационно-телекоммуникационных технологий. Имеется в виду самого различного рода демонстрация, которая наносит моральный, политический, имущественный вред», — сказал он.

Глава СКР напомнил, что в прошлом году, когда акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме, несколько пользователей загрузили изображения нацистских преступников.

1 февраля в России в силу вступил закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Так, было введено понятие «владелец публичной сети». Он признается организатором распространения информации в интернете. Владельцы соцсети по закону обязаны создать в России представительство, а также вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.

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