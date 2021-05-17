Диетолог назвала особенности питьевого режима в жару

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко в воскресенье, 16 мая, рассказала телеканалу «Звезда», как правильно пить воду в жаркую погоду для хорошего самочувствия.

По словам специалиста, в жару вода должна поступать в организм постепенно в течение всего дня, а не только в какое-то определенное время суток. Она пояснила, что в период жары потребность организма в выведении токсинов увеличивается, в связи с чем и возрастает потребность в воде.

Лазуренко посоветовала выпивать утром 250 мл воды и в аналогичном количестве равномерно пить воду в течение дня. Это позволит организму не задерживать из фруктов, овощей и других напитков «необходимую субстанцию по микроэлементам».

Врач призвала обратить особое внимание на питьевой режим людей с хроническими заболеваниями, в частности людей, страдающих гипертонией и имеющих проблемы с почками. Организм таких пациентов очень чувствителен к перепаду температур, жара воспринимается достаточно плохо.

Ранее 16 мая депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о правилах, которые следует соблюдать, чтобы комфортно переносить жару в городе. По его словам, следует ограничить пребывание на солнце в первой половине дня, одеваться по погоде, не забывать о головном уборе, а также соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания организма.

Помимо этого, следует скорректировать рацион, сделав акцент на овощах и по максимуму сократить потребление животных жиров, отмечает сайт 360tv.ru.

Ранее 16 мая диетолог Наталья Лазуренко рассказала о пользе и вреде зеленого чая.