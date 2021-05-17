Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Полянский оценил политику США в отношении России и Китая
Мир
Земан выразил сожаление из-за включения Чехии в список недружественных РФ стран
Мир
Минск запустит процедуру признания геноцида белорусов во время ВОВ
Армия
Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Мир
В Минске допустили отработку авиацией НАТО ударов по Белоруссии и России
Спорт
Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки
Мир
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике
Спорт
Волгоградский «Ротор» оспорит перенос матча «Уфа»–«Арсенал»
Мир
Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе в Торонто

Диетолог назвала особенности питьевого режима в жару

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко в воскресенье, 16 мая, рассказала телеканалу «Звезда», как правильно пить воду в жаркую погоду для хорошего самочувствия.

По словам специалиста, в жару вода должна поступать в организм постепенно в течение всего дня, а не только в какое-то определенное время суток. Она пояснила, что в период жары потребность организма в выведении токсинов увеличивается, в связи с чем и возрастает потребность в воде.

Сезон похудения: как к лету избавиться от лишних килограммов
Диетологи советуют бороться с избыточным весом так, чтобы не вредить здоровью

Лазуренко посоветовала выпивать утром 250 мл воды и в аналогичном количестве равномерно пить воду в течение дня. Это позволит организму не задерживать из фруктов, овощей и других напитков «необходимую субстанцию по микроэлементам».

Врач призвала обратить особое внимание на питьевой режим людей с хроническими заболеваниями, в частности людей, страдающих гипертонией и имеющих проблемы с почками. Организм таких пациентов очень чувствителен к перепаду температур, жара воспринимается достаточно плохо.

Ранее 16 мая депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о правилах, которые следует соблюдать, чтобы комфортно переносить жару в городе. По его словам, следует ограничить пребывание на солнце в первой половине дня, одеваться по погоде, не забывать о головном уборе, а также соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания организма.

Помимо этого, следует скорректировать рацион, сделав акцент на овощах и по максимуму сократить потребление животных жиров, отмечает сайт 360tv.ru.

Ранее 16 мая диетолог Наталья Лазуренко рассказала о пользе и вреде зеленого чая.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021