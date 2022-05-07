Служба безопасности: как работают саперы в Смоленской области

Отряд специальных работ профессиональной аварийной спасательной службы действует в Смоленской области с 1999 года. Его сотрудники проводят взрывные работы в особых ситуациях, в том числе занимаются обезвреживанием боеприпасов времен Великой Отечественной войны. На входе в гараж у них лежит 250-килограммовая химическая авиабомба, которая была обезврежена в одной из окрестных деревень. Как работают саперы – в фотогалерее «Известий»
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Фото: Александр Губарев
Отряд состоит из 8 человек. К месту вызова, где был обнаружен склад боеприпасов, едут вчетвером - водитель, руководитель саперных работ и два сапера
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Фото: Александр Губарев
В лесу к ним присоединяется военком, который выступает в роли проводника и помогает найти место хранения снарядов
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Фото: Александр Губарев
В задачи эксперта-криминалиста входит подсчет боеприпасов и определение их взрывоопасности. Этот специалист выезжает к месту находки в случае ее добровольной сдачи на коммерческой основе
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Фото: Александр Губарев
Размер вознаграждения зависит от количества боеприпасов и рассчитывается согласно расценкам пожарно-спасательного центра, который и выделяет на это средства. Возможна также добровольная сдача находки без вознаграждения
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Фото: Александр Губарев
Мины собирают и переносят к месту подрыва
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Фото: Александр Губарев
Для подрыва выкапывают яму, размеры и глубина которой зависят от количества найденных боеприпасов
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Фото: Александр Губарев
Для подрыва используют тротиловые шашки и электродетонатор
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Фото: Александр Губарев
Катушка позволяет производить подрыв на безопасном расстоянии. Если 150 м оказывается недостаточно, используют еще одну катушку
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Фото: Александр Губарев
Воронку после взрыва проверяют на наличие неразорвавшихся боеприпасов. За время существования отряда ни один сапер не пострадал, в то же время с теми, кто самостоятельно пытается утилизировать снаряды, часто происходят несчастные случаи
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Фото: Александр Губарев
После обезвреживания снаряды сдают на металл, но перед этим их надо разрезать
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Фото: Александр Губарев
За 23 года работы отряда саперы обезвредили и взорвали тысячи мин и снарядов
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Фото: Александр Губарев
Часть обезвреженных боеприпасов превращается в экспонаты в учебном центре
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Фото: Александр Губарев
Несмотря на то, что отряд занимается уничтожением боеприпасов уже третье десятилетие, год от года объем работ только увеличивается.
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