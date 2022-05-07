Служба безопасности: как работают саперы в Смоленской области

Отряд специальных работ профессиональной аварийной спасательной службы действует в Смоленской области с 1999 года. Его сотрудники проводят взрывные работы в особых ситуациях, в том числе занимаются обезвреживанием боеприпасов времен Великой Отечественной войны. На входе в гараж у них лежит 250-килограммовая химическая авиабомба, которая была обезврежена в одной из окрестных деревень. Как работают саперы – в фотогалерее «Известий»