Укрепление силы: на что способны военные инженеры

На военном полигоне Бородиновка в Ростовской области прошли тактико-специальные учения. В них приняли участие военнослужащие инженерно-штурмового подразделения отдельного инженерного соединения Южного военного округа. В ходе боевых действий такие специалисты обеспечивают непрерывное продвижение основных сил — организуют проходы через сложные заграждения, завалы, минные поля, зачищают укрепления противника, захваченные им здания, обезвреживают взрывные устройства. Как отрабатывались боевые задачи — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Учения у военных инженеров традиционно проходили в преддверии профессионального праздника
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Датой основания инженерных войск принято считать 21 января (по старому стилю 10 января) 1701 года. Тогда Петр I издал указ о создании первой инженерной школы
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Военные инженеры занимаются возведением фортификационных сооружений, полевых сооружений для размещения войск, инженерных заграждений, проводят взрывные работы, разминируют местности и объекты
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Также в их задачи входит разведывательная деятельность, подготовка и содержание путей движения войск, оборудование переправ, добыча и очистка воды в полевых условиях
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Военнослужащие инженерных войск принимают участие в работах по маскировке, имитации войск и объектов, дезинформации и действиях по обману противника, а также в ликвидации последствий применения оружия массового поражения
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
В мирное время инженерные войска занимаются расчисткой местности от взрывоопасных предметов, ликвидируют последствия техногенных аварий и стихийных бедствий, предупреждают разрушение инженерных сооружений во время природных катастроф
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Инженерные войска ЮВО ежегодно выполняют задачи по очистке территории в разных регионах. Так, только за один 2019 год ими было найдено и обезврежено более 37 тыс. неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и в Крыму
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
В ходе учений инженерно-штурмовые группы проводят разведку, обезвреживают взрывоопасные предметы, обеспечивают беспрепятственное продвижение войск на пересеченной местности и через укрепления противника
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Проводится отработка действий при подготовке и штурме населенного пункта в составе штурмового отряда в ходе боя
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Военные инженеры работают в зданиях, подвалах, тоннелях и других замкнутых пространствах
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