Укрепление силы: на что способны военные инженеры

Инженерные войска ЮВО ежегодно выполняют задачи по очистке территории в разных регионах. Так, только за один 2019 год ими было найдено и обезврежено более 37 тыс. неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и в Крыму