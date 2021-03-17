«Зенит» обыграл ЦСКА в матче «Тинькофф РПЛ»

Игроки санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» 17 марта обыграли московский ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу петербуржцев. Среди футболистов «Зенита» голы забили Артем Дзюба (33-я минута) и Вендел (50-я и 77-я минуты). На 45-й минуте встречи Дзюба не смог реализовать пенальти.

В ЦСКА голы забили Саломон Рондон (30-я минута) и Никола Влашич (91). Команда армейцев к концу встречи осталась вдесятером — полузащитник Ильзат Ахметов был удален.

«Зенит» на текущий момент занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, а ЦСКА — третью строчку.

Ранее в этот же день футбольный клуб «Ростов» обыграл волгоградский «Ротор» в матче РПЛ. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.