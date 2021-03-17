«Ростов» обыграл «Ротор» в матче «Тинькофф РПЛ»

Футбольный клуб «Ростов» обыграл волгоградский «Ротор» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча клубов 17 марта закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Победой «Ростов» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. До этого футболисты клуба два раза проигрывали и дважды сыграли вничью.

Голы в матче забили Армин Гигович, Понтус Алмквист, Али Соу и Александр Сеплинов.

Единственный гол «Ротора» был отменен после использования системы VAR. Судьи зафиксировали офсайд у игрока волгоградской команды.

В турнирной таблице РПЛ «Ротор» занимает 13-е место, набрав 18 очков. ФК «Ростов» занимает шестое место, дополняет «Газета.ру».

Днем ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» по итогам очного матча 22-го тура «Тинькофф – Российской премьер-лиги» (РПЛ). Отмечается, что «Динамо» оштрафовали на 130 тыс. рублей, а «Спартак» — на 375 тыс. рублей.

Штрафы клубам были назначены за нарушение зрителями санитарного регламента и скандирование оскорбительных выражений. Болельщики «Спартака» также использовали пиротехнику и совершали неправомерные действия.