РФС оштрафовал «Спартак» на 375 тыс. рублей после матча с «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» по итогам очного матча 22-го тура «Тинькофф – Российской премьер-лиги» (РПЛ). Отмечается, что «Динамо» оштрафовали на 130 тыс. рублей, а «Спартак» — на 375 тыс. рублей. Об этом сообщил во вторник, 16 марта, глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц ТАСС.

«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей», — сказал он агентству.

Григорьянц объяснил, что болельщики «Спартака» устроили за баннерами драки и потасовки.

«Мы смотрели видеоматериалы, представленные Министерством внутренних дел, и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со ст. 117 (дисциплинарного регламента РФС. — Ред.) и постановлением правительства №1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Это серьезное нарушение», — отметил глава КДС РФС.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» прошел 13 марта на «ВТБ-Арене». По итогам матча победил «Спартак» со счетом 2:1.