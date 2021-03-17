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«Победа над «Зенитом» вернет ЦСКА в борьбу за чемпионство»

Экс-нападающий армейцев, тренер сборной Хорватии Ивица Олич — о предстоящем матче лидеров российского футбола
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В среду стартует 23-й тур чемпионата России по футболу. В центральном матче первого игрового дня лидер РПЛ «Зенит» встретится с одним из своих главных конкурентов в борьбе за золотые медали — ЦСКА.

После возобновления сезона у обеих команд проблемы с результатами. Армейцы проиграли два матча из трех, победив лишь «Ахмат» (2:0) в 21-м туре. «Зенит» разгромил «Ахмат» (4:0) в минувшие выходные, но до этого проиграл «Рубину» (1:2) и поделил очки с «Ростовом» (2:2).

Питерцы всего на четыре очка опережают ближайшего преследователя — «Спартак», а ЦСКА — на пять. Предстоящий 17 марта матч может иметь ключевое значение в развитии чемпионской гонки. В преддверии центральной встречи тура «Известия» пообщались с прославленным нападающим армейцев, тренером сборной Хорватии Ивицей Оличем.

— Можете назвать фаворита?

— Очень тяжелый матч для обеих команд, фаворита в нем нет. «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство, но сейчас питерцы не в такой хорошей форме. Фактически это ключевая игра для обоих клубов. Турнирная таблица очень плотная, команды из группы лидеров регулярно побеждают. За чемпионатом России в этом сезоне очень интересно наблюдать. Видимо, интрига сохранится до самого последнего тура. У ЦСКА уже два поражения после возобновления сезона — от «Локомотива» и «Арсенала». Армейцам будет очень тяжело. Но все-таки они играют дома. И питерцы сейчас не так безупречны. Думаю, шансы равны. Если ЦСКА победит, то вновь включится в борьбу за чемпионство. Буду с большим интересом смотреть этот матч, потому что в «Зените» играет Деян Ловрен, а в ЦСКА — Никола Влашич.

— У ЦСКА один из самых дорогих составов в РПЛ, много молодых игроков, есть опытные футболисты. В чем проблема команды? Почему она проигрывает соперникам, которые гораздо ниже классом?

— Да, у ЦСКА много отличных футболистов. Есть тот же Влашич, который всё еще молод, но обладает серьезным опытом. Есть несколько игроков, которые способны выступать на самом высоком уровне. Вижу проблему в том, что ЦСКА практически в каждой игре пропускает один-два мяча.

Можно вспомнить недавний матч ЦСКА с «Локомотивом». В первом тайме «железнодорожники» играли лучше и забили два мяча. Но во второй половине игры у ЦСКА было несколько отличных моментов. Если бы они реализовали пенальти, то могли бы вернуться в игру. Но это очень-очень тяжело. В чемпионате России команды, которые забивают первыми, начинают действовать очень компактно, играют в обороне и выбираются только в контратаки. Для ЦСКА это тяжело. Их полузащитники часто уходят вперед, а защитники остаются в очень опасной ситуации. Это приводит к неприятным подходам к их воротам. Классные команды, как «Локомотив» или «Зенит», пользуются этими ситуациями и забивают.

— После поражения в Туле идет всё больше разговоров о том, что ЦСКА напрасно сохранил главного тренера Виктора Гончаренко.

— Не очень хорошо говорить про тренера. Гончаренко работает в ЦСКА уже почти пять лет. Все знают, что это не тот клуб, который будет менять наставника каждые два-три месяца. По-моему, самые большие проблемы у ЦСКА из-за того, что игроки, которые были куплены летом, не смогли с ходу оправдать возложенные на них надежды. Наверное, еще никогда клуб не тратил столько денег на новичков. Думаю, они выложили около €30 млн за Бруно Фукса, Чидера Эджуке и Адольфо Гайча. Первый пока вообще не играл из-за травм. Эджуке регулярно выходит на поле, а Гайч уже ушел из команды в аренду. Эти футболисты не смогли сразу показать уровень, который они демонстрировали в своих прошлых командах. Знаю, что тот же Гайч в Аргентине выглядел очень сильно. Следил за ним, многие клубы проявляли к нему интерес. Но он приехал в Россию, и это был совершенно не тот футболист, которого все знали по игре за «Сан-Лоренсо».

— Такие трансферы позволяют команде находиться в числе фаворитов РПЛ?

— Если в условиях нынешнего чемпионата России ты покупаешь футболистов на €30 млн, то сразу должен претендовать на победу в турнире. По сути, до поражения от «Арсенала» у ЦСКА так и было, даже несмотря на то что новички не были готовы сразу показать свой реальный уровень. Если ЦСКА обыграет «Зенит», то снова будет очень близок к первой строчке, поэтому ничего страшного еще не произошло. Впереди много игр, надо попробовать вернуть веру в себя и в то, что в этом году возможно побороться за золото.

— Как относитесь к покупке Саломона Рондона? Знаю, что ЦСКА рассматривал разных нападающих.

— Рондон — игрок, который хорошо знает российский футбол. Он уже играл за «Рубин» и «Зенит», выступал на самом высоком уровне. Ему не нужно время для адаптации, в отличие от других футболистов, которые приезжают из Аргентины или Бразилии Они долго привыкают к языку, климату, смене времени, культуре и так далее. Сейчас этого времени не было. Если ты покупаешь игрока из Бразилии и платишь за него €10 млн, то хочешь, чтобы он завтра же играл на самом высоком уровне. Потому что очки и голы тебе нужны прямо сегодня. Рондон — опытный футболист. Если он будет в своей идеальной форме, то точно поможет.

— Вы сказали, что если ЦСКА обыграет «Зенит», то вернется в чемпионскую гонку. А если проиграет, то это будет означать, что армейцы окончательно выбыли из нее?

— О поражении не надо даже думать. Если ты претендуешь на первое место и выигрываешь только один матч из четырех, тебе будет тяжело с кем-то конкурировать. Проблема будет не только в отставании в турнирной таблице, но и в психологии. Ребята могут потерять уверенность в себе. Позитивный результат очень важен для атмосферы внутри коллектива. Поэтому ни в коем случае нельзя проигрывать.

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