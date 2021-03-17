В Москву долетели частицы пыльных бурь из других стран

Повышенная концентрация взвешенных частиц РМ 10 была зафиксирована Мосэнергомониторингом по всей столице России. Специалисты 17 марта выразили мнение, что это связано с пыльными бурями, которые бушуют в Китае, Казахстане, Катаре и других странах.

В Москве днем все автоматические станции контроля загрязнения атмосферы зафиксировали повышенный уровень взвешенных частиц РМ 10. Источником считается пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли из областей, где наблюдались песчаные и пылевые были.

Максимальные разовые концентрации частиц не превышали установленный норматив и составили 108 — 245 мкг/м3, процессов горения отмечено не было, дополняет «Российская газета».

Специалисты Мосэнергомониторинга взяли пробы для изучения состава пыли, при этом они уверяют, что подобные случаи не уникальны.

Днем ранее в Астраханской области весь день бушевала пыльная буря. Местами из-за нее появлялась туманная дымка. Отмечалось, что сильные порывы ветра доставили массу неудобств местным жителям.

Такое атмосферное явление, как пыльная буря, не редкость для Астраханской области. В предыдущий раз она накрывала регион в октябре 2020 года.